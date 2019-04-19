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BEGETON | ART
Торговая площадка
БытХозТорг
Варочная поверхность Beko HIC63401T черный
Добавлено
19.04.2019
12 476
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Варочная поверхность Beko HIC63401T черный
Телефон
+79611737979
Продавец
БытХозТорг
0
Описание товара
Общие данные:Габариты: 5.5х58х51 смГабариты ниши для встраивания: -х56х49 смТип поверхности: стеклокерамикаКоличество конфорок: 3 быстрого нагреваПередняя левая: 140 мм /1.2 кВтЗадняя левая: 180 мм /1.7 кВт Правая: 140/250 мм / 1.1/2 кВтЗоны расширения: 1 радиальная Индикаторы остаточного тепла: для каждой конфоркиУправление и функции:Сенсорная панель управленияКоличество уровней нагрева: 9Индикация включенияИндикаторы остаточного теплаЦифровой дисплейТаймерБезопасность:Блокировка от случайного нажатияЗащита от переливаСистема автоотключенияДополнительная информация:Цвет рамки: нержавеющая стальВес: 7.3 кг
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