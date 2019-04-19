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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              14 858

              Электрическая варочная панель Hotpoint Ariston HR 629 C

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              Характеристики Электрическая варочная поверхность Hotpoint-Ariston HR 629 CОбщие характеристикиТипэлектрическая варочная поверхностьМодельHotpoint-Ariston HR 629 CОсновной цветчерныйУстановканезависимаяВсего конфорок4Индикатор остаточного теплаестьАвтоматика закипаниянетКонфоркиМатериал изготовления панелистеклокерамикаМатериал изготовления конфорокстеклокерамикаАвтовыбор ширины зоны нагреванетКонфорок индукционныхнетКонфорок двухконтурныхнетКонфорок трехконтурныхнетОвальная зона нагреванетЭкспресс-конфорок4Панель управленияБлокировка от детейнетВид управленияповоротный механизмТаймер конфорокестьКнопка блокировки работы поверхностинетЗащитное отключение конфорокестьГабариты встраиванияШирина для встраивания (см)56 смГлубина для встраивания (см)49 смГабариты и весШирина58 смГлубина51 см
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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