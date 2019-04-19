Электрическая варочная панель Hotpoint Ariston HR 629 C

Описание товара

Характеристики Электрическая варочная поверхность Hotpoint-Ariston HR 629 CОбщие характеристикиТипэлектрическая варочная поверхностьМодельHotpoint-Ariston HR 629 CОсновной цветчерныйУстановканезависимаяВсего конфорок4Индикатор остаточного теплаестьАвтоматика закипаниянетКонфоркиМатериал изготовления панелистеклокерамикаМатериал изготовления конфорокстеклокерамикаАвтовыбор ширины зоны нагреванетКонфорок индукционныхнетКонфорок двухконтурныхнетКонфорок трехконтурныхнетОвальная зона нагреванетЭкспресс-конфорок4Панель управленияБлокировка от детейнетВид управленияповоротный механизмТаймер конфорокестьКнопка блокировки работы поверхностинетЗащитное отключение конфорокестьГабариты встраиванияШирина для встраивания (см)56 смГлубина для встраивания (см)49 смГабариты и весШирина58 смГлубина51 см