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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              6 203

              Газовая варочная панель DARINA 1T1 BGM341 11 W

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              Основные характеристикиТип поверхностиварочнаяТип управлениямеханическоеТип переключателейповоротные переключателиУстановка рабочей поверхностинезависимаяМатериал поверхностиэмалированная стальМатериал решеткиэмалированная стальВарочная поверхностьКоличество конфорок4Левая ближняя конфоркагазовая, мощность 3000 Вт, одноконтурнаяЛевая дальняя конфоркагазовая, мощность 1600 Вт, одноконтурнаяПравая ближняя конфоркагазовая, мощность 1000 Вт, одноконтурнаяПравая дальняя конфоркагазовая, мощность 1600 Вт, одноконтурнаяСуммарная мощность газовых конфорок7200 ВтОсобенностиЭлектрподжигестьАктивация электроподжигав поворотной ручкеОсобенностиИнтегрированный электророзжиг горелок стола
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