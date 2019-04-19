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BEGETON | ART
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БытХозТорг
Варочная поверхность Hansa BHCI65123030
Добавлено
19.04.2019
12 142
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Варочная поверхность Hansa BHCI65123030
Телефон
+79611737979
Продавец
БытХозТорг
0
Описание товара
Основные характеристикиУстановка рабочей поверхностинезависимаяМатериал рабочей поверхностистеклокерамикаУправлениемеханическоеТип переключателейповоротныеРасположение панели управлениясбокуВарочная поверхностьМощность подключения6000 ВтОбщее количество конфорок4Количество электрических конфорок4Левая дальняя конфоркамощность 1200 Вт размер145 ммПравая дальняя конфоркамощность 1800 Вт размер180 ммЛевая ближняя конфоркамощность 1800 Вт размер180 ммПравая ближняя конфоркамощность 1200 Вт размер145 ммОсобенностиИндикаторы остаточного теплаестьРазмеры и цветЦветчерныйЦвет рамкисеребристыйРазмеры (ШхВхГ)575×50×505 ммВес (нетто)8.4 кгГарантия12 мес.Сайт производителя Страна производитель:Польша
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