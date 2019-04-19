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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              7 537

              Электрическая варочная панель BEKO HIZE 64101 X

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              Характеристики Электрическая варочная поверхность Beko HIZE64101XОбщие характеристикиТипэлектрическая варочная поверхностьМодельBeko HIZE64101XОсновной цветсерыйУстановканезависимаяВсего конфорок4Мощность подключения (кВт)7 кВтКоличество уровней мощности6Индикатор остаточного тепланетАвтоматика закипаниянетКонфоркиРазмеры конфорок145 мм, 180 ммМатериал изготовления панелинержавеющая стальАвтовыбор ширины зоны нагреванетКонфорок индукционныхнетКонфорок двухконтурныхнетКонфорок трехконтурныхнетОвальная зона нагреванетЭкспресс-конфорок2Панель управленияБлокировка от детейнетВид управленияповоротный механизмТаймер конфорокнетКнопка блокировки работы поверхностинетЗащитное отключение конфорокнетГабариты встраиванияШирина для встраивания (см)56 смГлубина для встраивания (см)49 смГабариты и весШирина58 смГлубина51 смВес10.6 кг
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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