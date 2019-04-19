Газовая варочная панель Gefest 2002 К12

Описание товара

Характеристики Газовая варочная поверхность Gefest 2002Общие характеристикиТипгазовая варочная поверхностьМодельGefest 2002ЦветчерныйКонфоркиВсего конфорок2Материал изготовления панели конфорокзакаленное стеклоМатериал решетокчугунГаз-контроль конфорокестьКонфорок «Двойная корона»нетКонфорок «Тройная корона»нетОвальная зона нагреванетВок-конфорка/подставканетПанель управленияВид управленияповоротный механизмЭлектроподжигестьАктивация электроподжигавстроенный в поворотную ручкуКнопка блокировки работы поверхностинетДополнительная информацияДополнительные форсунки в комплектеестьГабариты встраиванияШирина для встраивания (см)26.1 смВысота для встраивания (см)3.5 смГлубина для встраивания (см)48.6 смГабариты и весШирина30 смГлубина53 смВес6 кг