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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              7 077

              Газовая варочная панель Gefest 2002 К12

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              Характеристики Газовая варочная поверхность Gefest 2002Общие характеристикиТипгазовая варочная поверхностьМодельGefest 2002ЦветчерныйКонфоркиВсего конфорок2Материал изготовления панели конфорокзакаленное стеклоМатериал решетокчугунГаз-контроль конфорокестьКонфорок «Двойная корона»нетКонфорок «Тройная корона»нетОвальная зона нагреванетВок-конфорка/подставканетПанель управленияВид управленияповоротный механизмЭлектроподжигестьАктивация электроподжигавстроенный в поворотную ручкуКнопка блокировки работы поверхностинетДополнительная информацияДополнительные форсунки в комплектеестьГабариты встраиванияШирина для встраивания (см)26.1 смВысота для встраивания (см)3.5 смГлубина для встраивания (см)48.6 смГабариты и весШирина30 смГлубина53 смВес6 кг
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