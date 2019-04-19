Варочная панель Gorenje ECT322BCSC

Описание товара

Общие данные:Габариты: 5.1x30x52 смГабариты ниши для встраивания: 6.7x28.3x49 смТип конфорок: 2 быстрого нагрева Hi-LightЗоны расширения: радиальнаяМощность конфорок:Передняя: ∅ 12/18 см, 0.7/1.7 кВт,Задняя: ∅ 14.5 см, 1.2 кВтИндикатор остаточного тепла для каждой конфоркиУправление и функции:Сенсорное управлениеТаймерАвтоматика приготовленияФункция Stop&GoФункция подогрева StayWarmБезопасность:Защитная блокировка от детейДополнительная информация:Шлифованный передний крайМощность подключения: 2900 ВтПотребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт