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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              12 579

              Варочная панель Gorenje ECT322BCSC

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              Общие данные:Габариты: 5.1x30x52 смГабариты ниши для встраивания: 6.7x28.3x49 смТип конфорок: 2 быстрого нагрева Hi-LightЗоны расширения: радиальнаяМощность конфорок:Передняя: ∅ 12/18 см, 0.7/1.7 кВт,Задняя: ∅ 14.5 см, 1.2 кВтИндикатор остаточного тепла для каждой конфоркиУправление и функции:Сенсорное управлениеТаймерАвтоматика приготовленияФункция Stop&GoФункция подогрева StayWarmБезопасность:Защитная блокировка от детейДополнительная информация:Шлифованный передний крайМощность подключения: 2900 ВтПотребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт
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