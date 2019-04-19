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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              14 000

              Газовая варочная панель Hotpoint Ariston 641 PCN IXHA RU

              Телефон
              +79611737979
              Продавец
              БытХозТорг
              0
              Описание товара
              Ключевые преимуществаОбратите вниманиеИтальянское производствоУдачное решениеФункция"минимальный огонь"Важная особенностьЧугунные решеткиПользователи оценятГаз-контроль конфорокХорошо придуманоАвтоматический электроподжигГабаритные размерыГабаритные размеры (Ш*Г)600*510 ммУстановкаРазмер ниши (Ш*Г)555*475 ммМин.толщина столешницы (мм)39Тип варочной панелиВарочная панельнезависимаяКонфоркиКоличество конфорок4ФункцииЭлектроподжиг конфорокавтоматическийФункция ''миним. огонь''ДаУправлениеТип управлениямеханическийРазмещение панели управ.спередиЦвет регуляторов конфороксеребристыйСистемы безопасностиГазконтроль конфорокДаКорпусМатериал варочной поверхностинерж. стальРешеткачугуннаяКрая панелискошенныеЦвет и весЦветнерж. стальВес9 кгОсновные характеристикиГарантия1 годСтранаИталияШирина600 ммГлубина510 ммСлужебная информацияБазовый цветнерж. сталь
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