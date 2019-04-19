ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ

Описание товара

Декоры ЛДСП Lamarty



Мебель из Lamarty



Брендбук Lamarty



Кромка Lamarty ООО «Сыктывкарский фанерный завод» - крупнейший российский производитель древесноплитных материалов.



Качество большеформатной фанеры и мебельной плиты на древесной основе, произведенной в столице Коми, высоко ценят не только во всех российских регионах - продукция предприятия поставляется в более 60 стран мира для ведущих строительных организаций и производителей мебели.



История завода началась в 1976 г., когда на Сыктывкарском ЛПК был запущен в эксплуатацию цех по производству ДСП. С самого начала была сделана ставка на выпуск высокосортной продукции с использованием передового оборудования Германии, Японии, Финляндии и Швейцарии.



В 2001 г. было образовано самостоятельное предприятие, специализирующееся на производстве высококачественной большеформатной фанеры и мебельной древесностружечной плиты (ДСП).