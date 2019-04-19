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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
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              ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ

              Телефон
              +78212293700
              Продавец
              Сыктывкарский фанерный завод
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              Описание товара
              Декоры ЛДСП Lamarty

              Мебель из Lamarty

              Брендбук Lamarty

              Кромка Lamarty ООО «Сыктывкарский фанерный завод» - крупнейший российский производитель древесноплитных материалов.

              Качество большеформатной фанеры и мебельной плиты на древесной основе, произведенной в столице Коми, высоко ценят не только во всех российских регионах - продукция предприятия поставляется в более 60 стран мира для ведущих строительных организаций и производителей мебели.

              История завода началась в 1976 г., когда на Сыктывкарском ЛПК был запущен в эксплуатацию цех по производству ДСП. С самого начала была сделана ставка на выпуск высокосортной продукции с использованием передового оборудования Германии, Японии, Финляндии и Швейцарии.

              В 2001 г. было образовано самостоятельное предприятие, специализирующееся на производстве высококачественной большеформатной фанеры и мебельной древесностружечной плиты (ДСП).
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