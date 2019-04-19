Палатка армейская брезентовая УЗ 68

Описание товара

Особенность товара Количество окон 6 шт. Особенность товара Конструкция палатки Каркасная Особенность товара Конструкция палатки Модульная Особенность товара Модель УЗ-68 Особенность товара Сезон Лето Особенность товара Сезон Зима Особенность товара Тип крыши Двускатная Габариты Вес, кг 362.4 кг. Габариты Высота боковой стенки 175 см. Габариты Высота по гребню 300 см. Габариты Площадь 26 кв.м. Габариты Длина, см. 522 см. Габариты Ширина, см. 547 см. Габариты Размеры упаковки (Д х Ш х В) Уточняйте Детали Основной материал Брезент Детали Вазик, шт. 2 шт. Детали Веревочные оттяжки, шт. 18 шт. Детали Внутренний намёт, шт. 1 шт. Детали Гребень 1 шт. В разобранном виде складывается в зажим. Детали Колья металлические (уголок стальной 40х40х5) 20 шт. Упаковывается в 2 ящика Детали Лист к вентиляционному отверстию дымохода 1 шт. Упаковывается в кассету Детали Наружный намёт 1 шт. Детали Рама оконная остекленная с подрамником 6 шт. Упаковывается в кассету Детали Связь 2 шт. Детали Стойка металлическая 2 шт. Детали Стойка нижняя торцевая 4 шт. Детали Стойки боковые 8 шт. Детали Стойки тамбурные 4 шт. Детали Труба для стыковки 1 шт. Детали Упаковочная тара Брезент для упаковки - 2 шт. Мешок для такелажа - 1 шт. Зажимы для стоек и гребня. Детали Утеплитель 2 шт. (Стенки отепления) Детали Хомут к печной трубе 1 шт. Вместимость При размещении людей на отдельных кроватях 10 человек Вместимость При размещении на двухъярусных кроватях и нарах 20 человек Вместимость При размещении на полу или общих нарах 18 человек Вместимость При размещении раненых на носилках 12 человек