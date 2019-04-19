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BEGETON | ART
Торговая площадка
Гарнизон
Палатка сварщика
Добавлено
19.04.2019
15 000
Сделать заказ
Палатка сварщика
Телефон
88003013848
Продавец
Гарнизон
0
Описание товара
Особенность товара Текстура рисунка Сплошной Особенность товара Цвет Хаки Габариты Высота по гребню 160 см. Габариты Длина, см. 210 см. Габариты Ширина, см. 180 см. Габариты Размеры упаковки (Д х Ш х В) Уточняйте
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