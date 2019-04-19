ПАБУ Палатка Армейская Брезентовая Утепленная

Описание товара

Особенность товара Количество окон 2 шт. Особенность товара Конструкция палатки Каркасная Особенность товара Модель ПАБО Особенность товара Сезон Зима Особенность товара Тип крыши Четырёхскатная Особенность товара Цвет Хаки Габариты Вес, кг 40 Габариты Высота боковой стенки 180 см. Габариты Высота по гребню 260 см. Габариты Площадь 7.8 кв.м. Габариты Длина, см. 280 см. Габариты Ширина, см. 280 см. Габариты Размеры упаковки (Д х Ш х В) Уточняйте Детали Основной материал Палаточная ткань 3122-ЕХ Детали Веревочные оттяжки, шт. 4 шт. Детали Каркас 8 деревянных кольев Детали Колья металлические (уголок стальной 40х40х5) 4 шт. Детали Наружный намёт 1 шт. Детали Соединительные уголки/крестовины 5 шт. Детали Утеплитель 1 шт. Вместимость При размещении людей на отдельных кроватях 3 человека Вместимость При размещении на двухъярусных кроватях и нарах 6 человека Вместимость При размещении на полу или общих нарах 8-10 человек