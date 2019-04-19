Барачная армейская палатка унифицированная зимняя (БАПУЗ 40)

Описание товара

Особенность товара ГОСТ или ТУ ТУ 17 РСФСР 0303520-42-91 Особенность товара Количество окон 12 шт. Особенность товара Конструкция палатки С центральным колом Особенность товара Модель УСБ-56 Особенность товара Сезон Лето Особенность товара Сезон Зима Особенность товара Тип крыши Четырёхскатная Особенность товара Цвет Хаки Габариты Вес, кг 450 Габариты Высота боковой стенки 175 см. Габариты Высота по гребню 355 см. Габариты Площадь 57 кв.м. Габариты Длина, см. 960 см. Габариты Ширина, см. 610 см Габариты Размеры упаковки (Д х Ш х В) уточняйте Детали Основной материал Парусина льняная или полульняная со светопрочной комбинированной повышенной водоупорности пропиткой СКПВ Детали Вазик, шт. 2 шт. Детали Веревочные оттяжки, шт. 30 шт. 10 кг. Укладываются в мешок для такелажа. 1 место Детали Внутренний намёт, шт. 1 шт. 30 кг. Бязь. Упаковывается в брезентовые конверты Детали Гребень 1 шт. 10 кг. В разобранном виде складываются в пачки Детали Колышки 14 шт. Детали Колья металлические (уголок стальной 40х40х5) 20 шт. 30 кг. Укладывается в деревянные ящики. 2 места Детали Кувалда кузнечная 1 шт. Детали Лист к вентиляционному отверстию дымохода 2 шт. 1 кг. 2 места. Детали Наружный намёт 1 шт. 120 кг. Детали Приколыши 14 шт. Детали Рама оконная остекленная с подрамником 12 шт. 50 кг. Укладываются в деревянные кассеты. Детали Стойки боковые 22 шт. 26 кг. Связываются в двух местах веревкой. 3 места Детали Стойки тамбурные 4 шт. 6кг. 3 места Детали Стойки центральные 2 шт. 10 кг. В разобранном виде складываются в пачки Детали Упаковочная тара 70 кг. Детали Утеплитель 2 шт. 70 кг. Перевязывается верёвкой Вместимость При размещении людей на отдельных кроватях 20 человек Вместимость При размещении на двухъярусных кроватях и нарах 40 человек Вместимость При размещении на полу или общих нарах 40 человек Вместимость При размещении на двухъярусных нарах 80 человек Вместимость При использовании палатки под пункт санитарной обработки 16 душевых мест Вместимость При размещении раненых на носилках 30 человек