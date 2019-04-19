Палатка М 10

Описание товара

Особенность товара ГОСТ или ТУ ТУ 8789-011-73068773-2007 Особенность товара Конструкция палатки Каркасная Особенность товара Сезон Зима Особенность товара Цвет Синий Габариты Вес, кг 116 кг. Габариты Высота боковой стенки 162 см. Габариты Высота по гребню 248 см. Габариты Площадь 18 кв.м. Габариты Длина, см. 520 см. Габариты Ширина, см. 418 см. Габариты Размеры упаковки (Д х Ш х В) уточняйте Детали Основной материал Оксфорд 600 с ПВХ покрытием Детали Веревочные оттяжки, шт. 14 шт. Детали Внутренний намёт, шт. 1 шт. Бязь Детали Документация 1 комплект Детали ЗИП 1 комплект Детали Каркас 31 шт. Детали Кувалда кузнечная 1 шт. Детали Лист к вентиляционному отверстию дымохода 1 шт. Детали Наружный намёт 1 шт. Детали Пол 1 шт. Детали Упаковочная тара 1 шт. Сумка (баул) большая