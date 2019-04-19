Барачная армейская палатка унифицированная зимняя (БАПУЗ 20)

Описание товара

Особенность товара ГОСТ или ТУ ТУ 17 РСФСР 13-7532-88 Особенность товара Количество окон 4 шт. Особенность товара Конструкция палатки С центральным колом Особенность товара Модель БАПУЗ-20 Особенность товара Сезон Лето Особенность товара Сезон Зима Особенность товара Цвет Хаки Габариты Вес, кг 255 Габариты Высота боковой стенки 175 см. Габариты Высота по гребню 350 см. Габариты Площадь 21.6 кв.м. Габариты Длина, см. 487 см. Габариты Ширина, см. 487 см. Габариты Размеры упаковки (Д х Ш х В) уточняйте Детали Основной материал Парусина льняная или полульняная со светопрочной комбинированной повышенной водоупорности пропиткой СКПВ Детали Вазик, шт. 1 шт. 1 кг. Укладывается в мешок для такелажа. Детали Веревочные оттяжки, шт. 20 шт. 5 кг. Укладывается в мешок для такелажа. 1 место Детали Внутренний намёт, шт. 1 шт. Бязь. 12 кг. Упаковывается в брезентовый конверт. Детали Колья металлические (уголок стальной 40х40х5) 20 шт. 30 кг. Укладывается в деревянные ящики. 2 места Детали Кувалда кузнечная 1 шт. 6 кг. Детали Лист к вентиляционному отверстию дымохода 1 шт. 1 кг. 1 место Детали Наружный намёт 1 шт. 70 кг. Детали Рама оконная остекленная с подрамником 4 шт. 16 кг. Детали Стойки боковые 12 шт. Деревянные 14 кг. 2 места Детали Стойки тамбурные 4 шт. 6 кг. Связываются в двух местах веревкой Детали Стойки центральные 1 шт. 8 кг. В разобранном виде складываются в пачки. Детали Упаковочная тара 40 кг. Детали Утеплитель 2 шт. 20 кг. Фланель или Байка. Перевязывается веревкой. 1 место Вместимость При размещении людей на отдельных кроватях 5-6 человек Вместимость При размещении на двухъярусных кроватях и нарах 10 человек Вместимость При размещении на полу или общих нарах 10 человек Вместимость При размещении на двухъярусных нарах 20 человек Вместимость При размещении раненых на носилках 8-9 человек