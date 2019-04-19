Прицеп тракторный 2ПТС-4,5

Описание товара

Перевозка различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка прицепа трехсторонняя. Прицеп агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 тс, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.



Масса перевозимого груза, кг, не более — 4500

Масса прицепа, кг, не более — 1770

Максимальная скорость движения, км/час — 35

Габаритные размеры, мм, не более:

длина — 5800

ширина — 2480

высота / с надставными бортами — 1820/2400

Внутренние размеры платформы, мм, не менее — 4080x2300x530

Погрузочная высота, мм, не более — 1280

Объем платформы, м3, не менее:

с основными бортами — 5,0

с основными и надставными бортами — 9,8

Ширина колеи, мм — 1800

Дорожный просвет без груза, мм, не менее — 360

Шины — 9,00-16НС-10 или 9,00-16 121 А6

Рабочая тормозная система — пневматическая с однопроводным приводом

Стояночная тормозная система — механическая, с ручным приводом