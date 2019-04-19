Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              198 000

              Прицеп тракторный 2ПТС-4,5

              Телефон
              +74955421553
              Продавец
              Агроарсенал
              0
              Описание товара
              Перевозка различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка прицепа трехсторонняя. Прицеп агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 тс, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.

              Масса перевозимого груза, кг, не более — 4500
              Масса прицепа, кг, не более — 1770
              Максимальная скорость движения, км/час — 35
              Габаритные размеры, мм, не более:
              длина — 5800
              ширина — 2480
              высота / с надставными бортами — 1820/2400
              Внутренние размеры платформы, мм, не менее — 4080x2300x530
              Погрузочная высота, мм, не более — 1280
              Объем платформы, м3, не менее:
              с основными бортами — 5,0
              с основными и надставными бортами — 9,8
              Ширина колеи, мм — 1800
              Дорожный просвет без груза, мм, не менее — 360
              Шины — 9,00-16НС-10 или 9,00-16 121 А6
              Рабочая тормозная система — пневматическая с однопроводным приводом
              Стояночная тормозная система — механическая, с ручным приводом
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store