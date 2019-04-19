Прицеп тракторный 2ПТС-4,5

Описание товара
Перевозка различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка прицепа трехсторонняя. Прицеп агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 тс, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
Масса перевозимого груза, кг, не более — 4500
Масса прицепа, кг, не более — 1770
Максимальная скорость движения, км/час — 35
Габаритные размеры, мм, не более:
длина — 5800
ширина — 2480
высота / с надставными бортами — 1820/2400
Внутренние размеры платформы, мм, не менее — 4080x2300x530
Погрузочная высота, мм, не более — 1280
Объем платформы, м3, не менее:
с основными бортами — 5,0
с основными и надставными бортами — 9,8
Ширина колеи, мм — 1800
Дорожный просвет без груза, мм, не менее — 360
Шины — 9,00-16НС-10 или 9,00-16 121 А6
Рабочая тормозная система — пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система — механическая, с ручным приводом