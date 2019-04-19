Описание товара

Полуприцеп-цистерна МВ-4,2 (ассенизационная)



Назначение: Полуприцеп-цистерна МВ-4,2 (ассенизационный) агрегатируется с трактором , используемым как энергетическое средство, предназначен для механизированного забора, транспортировки выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих, агрессивных и взрывоопасных веществ.