Разбрасыватель песка Л-415

Описание товара

Л-415 предназначен для разбрасывания песчаных смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. представляет собой надежную, удобную в обслуживании машину.



Предназначен для разбрасывания песчаных смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. Он представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. Она необходима на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием тротуаров и дорог в городах и поселках.



Агрегатируется с тракторами тягового усилия 0,6 кН и выше.