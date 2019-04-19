Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              180 000

              Разбрасыватель песка Л-415

              Телефон
              +74955421553
              Продавец
              Агроарсенал
              0
              Описание товара
              Л-415 предназначен для разбрасывания песчаных смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. представляет собой надежную, удобную в обслуживании машину.

              Предназначен для разбрасывания песчаных смесей по тротуарам и дорогам в осенне-зимнее время. Он представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции машину. Она необходима на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием тротуаров и дорог в городах и поселках.

               Агрегатируется с тракторами тягового усилия 0,6 кН и выше.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store