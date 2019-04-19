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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
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              Прицеп для перевозки птицы ППП-4

              Телефон
              +74955421553
              Продавец
              Агроарсенал
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              Описание товара
              Одноосный тракторный прицеп для перевозки птицы ППП-4 предназначен для перевозки внутри ферм и комплексов ящиков с птицей (размеры 1070*580*280 мм или любые иные по заказу), как правило — с откорма в убойный цех. Пригоден для перевозки в звероводческих хозяйствах мелких животных (норка и др.). Напряжение электрооборудования — 12 В. Рабочая тормозная система прицепа для перевозки птицы — однопроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа. Подъём-опускание платформы (до уровня земли) производится с помощью двух гидроцилиндров (по заказу).

              Возможны:
              - исполнение пола платформы из оцинкованного листа (или алюминий, или нержавейка);
              - съёмный тент, закрывающий весь прицеп (от замерзания птицы в сильные холода).
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