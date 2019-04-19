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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.04.2019
              1 515 000

              Эвакуатор Hyundai hd78 2012

              Телефон
              +79132106209
              Продавец
              Автоуслуги22
              0
              Описание товара
              Эвакуатор Hyundai hd78 сдвижная платформа (длина 5.50 ширина 2.30 и высота 0.90 от земли) в отличном техническом состоянии, 2012 года выпуска. Большая и удобная кабина со спальником в 2 яруса. Полностью обслуженный и готов к повседневной работе. В марте сделано ТО, заменили все, ходовую часть, рессоры новые пакеты, кардан, подвесные подшипники, резина новая, диски новые, все детали только оригинал. Топливная система новая, форсунки новые, замена масла каждые 8000, со сменой всех фильтров каждый раз(топливный, масляный, воздушный). Установлен сухой фен/автономка 5кВт. Сделана частичная вибро/шумо/теплоизоляция салона для комфортной жизни на дальние расстояния. Причина продажи: мало работы в городе на эвакуацию, требуется Самогруз/Манипулятор. Автомобиль работает исправно, езжу сам, вожу автосалоны и элит Авто.
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