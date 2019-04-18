Костюм «Нато» (смесовая, черный кмф) 762

Описание товара

Этот удобный универсальный костюм анатомического кроя (ТМ «7.62») от компании Novatex, из современных специализированых тканей со множеством функциональных карманов. Длинная куртка с капюшоном, который легко убирается в потайной карман на воротнике. Благодаря анатомическому крою и современному стильному силуэту этот костюм подойдет как для активного отдыха, так и для повседневной носки. Костюм «Нато» рекомендуется для охотников, рыбаков, туристов, силовых структур и любителей военно-спортивных игр.