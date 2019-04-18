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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              4 190

              Костюм «Нато» (смесовая, черный кмф) 762

              Телефон
              +74956486759
              Продавец
              Открытые Технологии
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              Описание товара
              Этот удобный универсальный костюм анатомического кроя (ТМ «7.62») от компании Novatex, из современных специализированых тканей со множеством функциональных карманов. Длинная куртка с капюшоном, который легко убирается в потайной карман на воротнике. Благодаря анатомическому крою и современному стильному силуэту этот костюм подойдет как для активного отдыха, так и для повседневной носки. Костюм «Нато» рекомендуется для охотников, рыбаков, туристов, силовых структур и любителей военно-спортивных игр.
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