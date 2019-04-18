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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              20 307

              Зимний костюм для рыбалки Norfin Extreme 4 ( 35°C)

              Телефон
              +74956486759
              Продавец
              Открытые Технологии
              0
              Описание товара
              Материал: NORTEX BREATHHABLEРассчитан до температуры -35 градусовВодонепроницаемость, мм: 6 000«Дышащая» способность материала, г. кв. м/24 час: 6 000Утеплитель: HOLLOFILРазмеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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