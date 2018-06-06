Маска для лица DRRashel с аргановым маслом 300g

Описание товара

Маска для лица DR.Rashel с аргановым маслом 300g Маска порошок является одним из основных косметических продуктов. Самая большая функция для глубокого очищения. В маску порошок можно добавить различные эффекты сырья от всех видов проблемы с кожей, маска высокой плотности он может заблокировать контакт кожи с окружающим воздухом, чтобы помочь повысить температуру кожи, открыть каналы поглощения, повышает влажность кожи и поглощение питательных веществ, делая кожу гладкой и белой и упругой. Порошок маска подходит для разных возрастов, разных частях тела.