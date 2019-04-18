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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Домики для телят

              Телефон
              +73412333805
              Продавец
              Аграрные Технологии
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              Описание товара
              Для индивидуального содержания телят до достижения теленком 45-60 дневного возраста. В комплект поставки входит: бокс полимерный, ограждение выгульной площадки металлическое, поилка сосковая (7л), кормушка для концентратов закрытая. Для изготовления бокса используется полиэтилен стойкий к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, аммиака, колебаний температуры от +60 до -50ºС. Бокс и ограждение выгульной площадки легко моются и дезинфицируются.

              ДхШхВ=2000х1300х1400, вес 40 кг

              Содержание новорожденных телят на открытой площадке вне помещений в индивидуальных боксах обеспечивает:

              естественные условия развития (чистый воздух, естественный солнечный свет — который способствует выработке организмом теленка витамина D и является бесплатным, естественны стерилизатором, снижение до минимума концетрации аммиака, водяного пара, пыли);
              изоляцию от источников инфекции;
              повышение иммунитета, резкое сокращение заболеваемости и падежа телят;
              свободу передвижения — отсутствие риска возникновения гиподинамии;
              индивидуальное наблюдение и уход;
              возможность соблюдения нужной технологии кормления в зависимости от индивидуального развития теленка;
              низкие материальные и трудовые затраты при выращивании молодняка.
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