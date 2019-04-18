Домики для телят

Описание товара

Для индивидуального содержания телят до достижения теленком 45-60 дневного возраста. В комплект поставки входит: бокс полимерный, ограждение выгульной площадки металлическое, поилка сосковая (7л), кормушка для концентратов закрытая. Для изготовления бокса используется полиэтилен стойкий к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, аммиака, колебаний температуры от +60 до -50ºС. Бокс и ограждение выгульной площадки легко моются и дезинфицируются.



ДхШхВ=2000х1300х1400, вес 40 кг



Содержание новорожденных телят на открытой площадке вне помещений в индивидуальных боксах обеспечивает:



естественные условия развития (чистый воздух, естественный солнечный свет — который способствует выработке организмом теленка витамина D и является бесплатным, естественны стерилизатором, снижение до минимума концетрации аммиака, водяного пара, пыли);

изоляцию от источников инфекции;

повышение иммунитета, резкое сокращение заболеваемости и падежа телят;

свободу передвижения — отсутствие риска возникновения гиподинамии;

индивидуальное наблюдение и уход;

возможность соблюдения нужной технологии кормления в зависимости от индивидуального развития теленка;

низкие материальные и трудовые затраты при выращивании молодняка.