Поилка незамерзающая мячиковая

Описание товара

Поилка изолированная мячиковая (шариковая) V-80 специально разработана с целью осуществления автоматического поения домашних животных в животноводческих комплексах (крупный рогатый скот, лошади) при их беспривязном содержании. Одна такая поилка может обеспечить содержание до сорока голов животных. Рассчитанная на 80 литров, конструкция поилки выполнена из ударопрочной пластмассы. Сама автопоилка состоит из двух камер. Корпус имеет двойную стенку. Габаритные размеры составляют: длина — 990 мм, ширина — 597 мм, высота — 438 мм. Заполнение резервуара водой происходит автоматически со скоростью, зависящей от напора в водопроводе. Обычно заполнение внутренней ёмкости автопоилки в процессе использования происходит практически моментально. Пространство между стенками заполнено теплоизолирующей пеной. Такой способ устройства конструкции позволяет придать поилке свойства термоса, что очень важно для сохранения приемлемой температуры воды в ёмкости как в холодное время года (+5°С), так и при повышенных температурах окружающей среды (+12°С). Так, вода в поилке не замерзает, даже если температура в помещении опускается ниже -5°С. При повышенных температурах окружающей среды сохраняется свежесть воды, находящейся в резервуаре поилки. Предусмотрена возможность установки системы подогрева, в случае применения автопоилки при пониженных температурах.