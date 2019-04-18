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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Охладители молока вертикального типа Jögu B 100 — 2000

              Телефон
              +73412333805
              Продавец
              Аграрные Технологии
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              Описание товара
              Новейшие установки охлаждения молока открытого типа из нержавеющей стали (Aisi304) оснащены: мешалкой, холодильным агрегатом герметичного типа Danfoss-Maneurop (Франция), наиболее эффективным испарителем типа «сэндвич», трехфазным мотор-редуктором и удобными крышками.
              Наша компания предлагает резервуары открытого типа и танки закрытого типы для охлаждения и хранения молока объемом от 100 до 16000 литров. Охладители молока нашего производства обеспечивают равномерное охлаждение молока до +4°C за минимальный период времени. Вся продукция проходит 100% испытание и контроль.

              Выпускаемые нашим предприятием резервуары идеально подходят для небольших, средних, крупных фермерских хозяйств и молокозаводов.

              Мы предлагаем Вам большой выбор охладителей молока и комплектующих по умеренной цене. Звоните нам, наши специалисты дадут ответы на все интересующие Вас вопросы и помогут сделать правильный выбор оборудования соответствующего вашим объемам производства.
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