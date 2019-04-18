Охладители молока вертикального типа Jögu B 100 — 2000

Описание товара

Новейшие установки охлаждения молока открытого типа из нержавеющей стали (Aisi304) оснащены: мешалкой, холодильным агрегатом герметичного типа Danfoss-Maneurop (Франция), наиболее эффективным испарителем типа «сэндвич», трехфазным мотор-редуктором и удобными крышками.

Наша компания предлагает резервуары открытого типа и танки закрытого типы для охлаждения и хранения молока объемом от 100 до 16000 литров. Охладители молока нашего производства обеспечивают равномерное охлаждение молока до +4°C за минимальный период времени. Вся продукция проходит 100% испытание и контроль.



Выпускаемые нашим предприятием резервуары идеально подходят для небольших, средних, крупных фермерских хозяйств и молокозаводов.



Мы предлагаем Вам большой выбор охладителей молока и комплектующих по умеренной цене. Звоните нам, наши специалисты дадут ответы на все интересующие Вас вопросы и помогут сделать правильный выбор оборудования соответствующего вашим объемам производства.