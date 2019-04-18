Комплексы для приготовления комбикорма КЗ

Описание товара

Комплексы КЗ предназначены для изготовления рассыпного комбикорма на базе хозяйства. В комплекс включено всё оборудование, необходимое для приготовления высококачественного однородного комбикорма из комбикормовых компонентов по заданной рецептуре.



Особенности



ЭВДУ (электро-весо-дозирующее устройства) с памятью на 20 рецептов позволяет обеспечивать строгое соблюдение рецептуры, исключив фактор человеческой ошибки.

Карман для загрузки добавок с принудительной шнековой подачей предотвращает образование «неиспользуемого остатка» БМВД и гарантирует дозирование добавок в соответствии с рецептом.

Получаемый комбикорм не уступает по однородности размола и степени смешивания комбикорму, изготовленному в заводских условиях, и соответствует всем нормативам (ГОСТ и ТУ) на рассыпной комбикорм.

Технические характеристики



Модель

Производи-

тельность* Мощность (Дробилка+ смеситель) Объём смесителя Цена Винтовой конвейер Шкаф управления

КЗ-0,5 до 0,5 т/час 7,5 + 2,2 кВт 1,3 м3 249 600 руб. +58 500 руб. +22 100 руб.

КЗ-1 до 1 т/час 11 + 2,2 кВт 2,3 м3 290 000 руб. +58 500 руб. +24 700 руб.

КЗ-2 до 2 т/час 18,5 + 3,3 кВт 3,7 м3 338 000 руб. +58 500 руб. +27 300 руб.

КЗ-3 до 3 т/час 22 + 3,3 кВт 3,7 м3 362 700 руб. +58 500 руб. +32 000 руб.

КЗ-4 до 3,6 т/час 22 +(3,3×2) кВт 3,7 м3 × 2 556 000 руб. +58 500 руб. +32 000 руб.

* производительность по комбикорму влажностью φ=14% и плотностью ρ=750 кг/м3 на сите Ø 8 мм



Комплектация:

Дробилка ДСК;

Смеситель СКВ;

ЭВДУ

Опционально:

Конвейер винтовой (шнек) КВ L=6 м

Шкаф управления

Условия поставки

Срок изготовления ………… до 20 раб. дней

Гарантия ……………………….. 12 месяцев

Срок службы …………………. 8 лет