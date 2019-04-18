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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Комплексы для приготовления комбикорма КЗ

              Телефон
              +73412333805
              Продавец
              Аграрные Технологии
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              Описание товара
              Комплексы КЗ предназначены для изготовления рассыпного комбикорма на базе хозяйства. В комплекс включено всё оборудование, необходимое для приготовления высококачественного однородного комбикорма из комбикормовых компонентов по заданной рецептуре.

              Особенности

              ЭВДУ (электро-весо-дозирующее устройства) с памятью на 20 рецептов позволяет обеспечивать строгое соблюдение рецептуры, исключив фактор человеческой ошибки.
              Карман для загрузки добавок с принудительной шнековой подачей предотвращает образование «неиспользуемого остатка» БМВД и гарантирует дозирование добавок в соответствии с рецептом.
              Получаемый комбикорм не уступает по однородности размола и степени смешивания комбикорму, изготовленному в заводских условиях, и соответствует всем нормативам (ГОСТ и ТУ) на рассыпной комбикорм.
              Технические характеристики

              Модель
              Производи- 
              тельность* Мощность (Дробилка+ смеситель) Объём смесителя Цена Винтовой конвейер Шкаф управления
              КЗ-0,5 до 0,5 т/час 7,5 + 2,2 кВт 1,3 м3 249 600 руб. +58 500 руб. +22 100 руб.
              КЗ-1 до 1 т/час 11 + 2,2 кВт 2,3 м3 290 000 руб. +58 500 руб. +24 700 руб.
              КЗ-2 до 2 т/час 18,5 + 3,3 кВт 3,7 м3 338 000 руб. +58 500 руб. +27 300 руб.
              КЗ-3 до 3 т/час 22 + 3,3 кВт 3,7 м3 362 700 руб. +58 500 руб. +32 000 руб.
              КЗ-4 до 3,6 т/час 22 +(3,3×2) кВт 3,7 м3 × 2 556 000 руб. +58 500 руб. +32 000 руб.
              * производительность по комбикорму влажностью φ=14% и плотностью ρ=750 кг/м3 на сите Ø 8 мм

              Комплектация:
              Дробилка ДСК;
              Смеситель СКВ;
              ЭВДУ
                  Опционально:
              Конвейер винтовой (шнек) КВ L=6 м
              Шкаф управления
              Условия поставки
              Срок изготовления ………… до 20 раб. дней
              Гарантия ……………………….. 12 месяцев
              Срок службы …………………. 8 лет
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