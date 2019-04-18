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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Вентиляторы для охлаждения животных

              Телефон
              +73412333805
              Продавец
              Аграрные Технологии
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              Описание товара
              Вентиляторы специально разработаны для применения в помещениях для содержания крупного рогатого скота. Отличные аэродинамические характеристики, комплектация импортным электродвигателем и рабочим колесом, небольшая масса вентилятора являются неоспоримыми преимуществами данной модели в сравнении с аналогичной продукцией.

              Для увеличения надоев молока, необходимо создавать особый микроклимат на протяжении всего года. В жаркий период года, при стойловом содержании скота, температура неизбежно повышается до максимальной, что создает дискомфорт для животных. При температуре свыше 22-25º, для КРС характерно сокращение потребления корма и им требуется дополнительная энергия для отдачи чрезмерного тепла, в результате чего падает производительность удоев молока. Для оптимального обдува животных и вентиляции помещения вентилятор устанавливается на высоте минимум 2,5 метра под углом 10-12º.
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