Вентиляторы для охлаждения животных

Описание товара

Вентиляторы специально разработаны для применения в помещениях для содержания крупного рогатого скота. Отличные аэродинамические характеристики, комплектация импортным электродвигателем и рабочим колесом, небольшая масса вентилятора являются неоспоримыми преимуществами данной модели в сравнении с аналогичной продукцией.



Для увеличения надоев молока, необходимо создавать особый микроклимат на протяжении всего года. В жаркий период года, при стойловом содержании скота, температура неизбежно повышается до максимальной, что создает дискомфорт для животных. При температуре свыше 22-25º, для КРС характерно сокращение потребления корма и им требуется дополнительная энергия для отдачи чрезмерного тепла, в результате чего падает производительность удоев молока. Для оптимального обдува животных и вентиляции помещения вентилятор устанавливается на высоте минимум 2,5 метра под углом 10-12º.