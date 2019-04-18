Производство и Строительство Домов Клееный Брус

Описание товара

ООО «Норд-Хаус» Производственно-строительная компания. г. Киров.

Клееный брус, Профилированный брус, Бревно, Лафет, Газобетон.



Предлагаем Строительство Домокомплектов напрямую от Производителя Клеёного бруса из северной сосны и ели Кировской Области.



Стоимость Клеёного Бруса (ель/сосна) с зарезанными чашами/пазами от 25.000 рублей за м3.



Срок производства - 1 месяц.

Срок строительства от 1 месяца, зависит от объема выполняемых работ.



Заказывая Строительство Домокомплекта Вы получаете:

➡ Индивидуальный проект

➡ Геологию, подходящий фундамент

➡ Домокмоплект из Клеёного бруса (ель/сосна)

➡ Межэтажные перекрытия толщиной 200мм из доски или клееного Бруса

➡ Кровля: стропильная система, ветровлагозащитаня пленка, контрбрусок, обрешетка, пароизоляция, утепление, водосточная сисетма, кровельное покрытие металлочерепица/мягкая кровля/натруальная черепица/фальцевая кровля

➡ Окна, двери



Стоимость «тёплого контура» от 30.000 рублей за м2



Стоимость дома под «ключ» от 65.000 рублей за м2



Предварительный расчёт бесплатно.

*Акция на проектирование. Проект (АР,эскизы) от 3.000 рублей за готовый проект до 100м2, 5.000 рублей до 200м2, 7.000 рублей до 500м2, >500 м2 - рассчитывается индивидуально.



Гарантия на материалы и работы.

Опыт Работы более 10 лет.

Работаем по всей России. Санкт-Петербург и область, Москва и область, Киров, Нижний Новгород, Казань, Тула, Сочи, Краснодар, Урал и даже Камчатка.



Ежегодные участники выставок и форумов малоэтажного и деревянного домостроения.



Задавайте вопросы по телефону, заходите на сайт, Или приезжайте в офисы нашей компании!



г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 212, 11С

г. Москва, ул. Совхозная 29, оф.1

г. Киров, ул. Карла Маркса 140, оф.1