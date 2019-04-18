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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              3 000 000

              Производство и Строительство Домов Клееный Брус

              Телефон
              +79128265682
              Продавец
              Норд-Хаус
              0
              Описание товара
              ООО «Норд-Хаус» Производственно-строительная компания. г. Киров.
              Клееный брус, Профилированный брус, Бревно, Лафет, Газобетон.

              Предлагаем Строительство Домокомплектов напрямую от Производителя Клеёного бруса из северной сосны и ели Кировской Области.

              Стоимость Клеёного Бруса (ель/сосна) с зарезанными чашами/пазами от 25.000 рублей за м3.

              Срок производства - 1 месяц.
              Срок строительства от 1 месяца, зависит от объема выполняемых работ.

              Заказывая Строительство Домокомплекта Вы получаете:
              ➡ Индивидуальный проект
              ➡ Геологию, подходящий фундамент
              ➡ Домокмоплект из Клеёного бруса (ель/сосна)
              ➡ Межэтажные перекрытия толщиной 200мм из доски или клееного Бруса
              ➡ Кровля: стропильная система, ветровлагозащитаня пленка, контрбрусок, обрешетка, пароизоляция, утепление, водосточная сисетма, кровельное покрытие металлочерепица/мягкая кровля/натруальная черепица/фальцевая кровля
              ➡ Окна, двери

              Стоимость «тёплого контура» от 30.000 рублей за м2

              Стоимость дома под «ключ» от 65.000 рублей за м2

              Предварительный расчёт бесплатно. 
              *Акция на проектирование. Проект (АР,эскизы) от 3.000 рублей за готовый проект до 100м2, 5.000 рублей до 200м2, 7.000 рублей до 500м2, >500 м2 - рассчитывается индивидуально.

              Гарантия на материалы и работы.
              Опыт Работы более 10 лет.
              Работаем по всей России. Санкт-Петербург и область, Москва и область, Киров, Нижний Новгород, Казань, Тула, Сочи, Краснодар, Урал и даже Камчатка.

              Ежегодные участники выставок и форумов малоэтажного и деревянного домостроения.

              Задавайте вопросы по телефону, заходите на сайт, Или приезжайте в офисы нашей компании!

              г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 212, 11С
              г. Москва, ул. Совхозная 29, оф.1
              г. Киров, ул. Карла Маркса 140, оф.1
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