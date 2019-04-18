Домокомплекты из Клееного Бруса от Производителя

Описание товара

Предлагаем � Домокомплекты напрямую от ПроизводителяКлееного бруса из северной сосны и ели Кировской Области� Стоимость Клееного Бруса (ель/сосна) с зарезанными чашами/пазами под ключ от 24.000 рублей за м3 �� Срок производства и строительства - 2 месяца! �� Заказывая домокомплект Вы получаете �➡ Индивидуальный проект �➡ Домокмоплект из Клееного бруса (ель/сосна)�➡ Межэтажные перекрытия толщиной 200мм �➡ Кровля: стропильная система, ветровлагозащитаня пленка, контрбрусок, обрешетка, гидроизоляция, водосточная сисетма, кровельное покрытие металлочерепица/мягкая кровля/натруальная черепица) � ➡ Окна, двери �� Опыт Работы более 10 лет! �� Работаем по всей России. �Задайте вопросы по телефону Или приезжайте в офисы нашей компании!г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 212, 11Сг. Москва, ул. Совхозная 29, оф.1г. Киров, ул. Карла Маркса 140, оф.1