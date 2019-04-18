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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              1 500 000

              Домокомплекты из Клееного Бруса от Производителя

              Телефон
              +79128265682
              Продавец
              Норд-Хаус
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              Описание товара
              Предлагаем � Домокомплекты напрямую от ПроизводителяКлееного бруса из северной сосны и ели Кировской Области� Стоимость Клееного Бруса (ель/сосна) с зарезанными чашами/пазами под ключ от 24.000 рублей за м3 �� Срок производства и строительства - 2 месяца! �� Заказывая домокомплект Вы получаете �➡ Индивидуальный проект �➡ Домокмоплект из Клееного бруса (ель/сосна)�➡ Межэтажные перекрытия толщиной 200мм �➡ Кровля: стропильная система, ветровлагозащитаня пленка, контрбрусок, обрешетка, гидроизоляция, водосточная сисетма, кровельное покрытие металлочерепица/мягкая кровля/натруальная черепица) � ➡ Окна, двери �� Опыт Работы более 10 лет! �� Работаем по всей России. �Задайте вопросы по телефону Или приезжайте в офисы нашей компании!г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе 212, 11Сг. Москва, ул. Совхозная 29, оф.1г. Киров, ул. Карла Маркса 140, оф.1
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