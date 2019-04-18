Описание товара

Грейфер пятилепестковый ЛВ-185.99



Предназначен для погрузки, выгрузки металлолома, сыпучих грузов и других материалов произвольной конфигурации и формы.



Технические характеристики

Объем, м3 0,3

Масса, кг 330