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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Стационарный гидроманипулятор МАЙМАН-100SCM (100SCM-01) (ММ-100, ММ-100-01) для сбора лома и другого

              Телефон
              +78772524117
              Продавец
              Майкопский машиностроительный завод
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              Описание товара
              Стационарный гидроманипулятор МАЙМАН-100SCM(100SCM-01) (MM-100, MM-100-01) с грузовым моментом 10 т.м и вылетом стрелы 7,8 (9) м ,с навесом оператора и постом управления на колонне применяется на предприятиях по переработке вторичного сырья в т.ч. металлолома, на погрузке-разгрузке железнодорожных полувагонов, погрузке лома в пресс-ножницы и во многих других отраслях экономики.

              Возможна комплектация шестилепестковым грейфером, объёмом 0,2 м3, 0,25 м3или пятилепестковым грейфером, объёмом 0,3 м3.

              Стационарный гидроманипулятор устанавливается на опору с площадкой и лестницей, с насосной станцией с электродвигателем мощностью 30 кВт и напряжением 380 В.

              Возможна комплектация насосной стации теплонагревателем типа ТЭ-Н-60В или охладителем. Нагрев или охлаждение и поддержание температуры рабочей жидкости контролируются датчиками.

              Включение привода производится с пульта управления насосной станцией, а управление гидроманипулятором с поста управления, расположенного на колонне.

              При комплектации двухконтурной системой управления производительность увеличивается в 1,8 раза.

              Гидроманипулятор изготавливается из высокопрочной стали S500 с пределом текучести в 1,42 раза больше чем у 09Г2С и комплектуется гидравликой ведущих мировых производителей из Швеции, Финляндии, Италии.

              Температура окружающего воздуха при эксплуатации от - 40° до +40°С при хранении до -50°С.

              По заявке потребителя гидроманипулятор может комплектоваться кабиной оператора КАБ-1 с управлением гидроманипулятором при помощи двух джойстиков и двух педалей, с подъёмником (ход гидроцилиндра механизма подъёма 1400мм), отопителем типа Планар или Вебасто, стеклоочистителем, фарами.

              По сравнению с аналогом ОМТ-97М-04КС, гидроманипулятор ММ-100-01 имеет больший вылет на 0,5 м и меньшую массу на 430кг.
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