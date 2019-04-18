МАЙМАН-110SM (ММ-110) для сбора лома и другого вторичного сырья

Описание товара

Гидроманипулятор МАЙМАН-110S(ММ-110)предназначен для погрузки-разгрузки металлического лома и других грузов в различных отраслях экономики в составе металловозов (ломовозов) на базе шасси автомобилей КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАЗ и автомобилей других производителей.



Может устанавливаться как за кабиной автомобиля, так и сзади на надрамнике автомобиля.



Гидроманипулятор комплектуется шестилепестковым грейфером объемом 0,2м3.



По заявке потребителя гидроманипулятор может комплектоваться шестилепестковым грейфером объёмом 0,25м3 или пятилепестковым грейфером объёмом 0,3м3.



Гидроманипулятор изготавливается из высокопрочной стали S500 с пределом прочности в 1,4 раза превышающим аналогичный показатель для стали 09Г2С и может комплектоваться шведским или итальянским распределителем и гидронасосом SUNFAB SC-064 (084) увеличенной производительности.



В базовую комплектацию гидроманипуляторов входит гидравлическое выдвижение балок опор, система контроля и безопасности M-STAR; цельный корпус напорного фильтра.



Система контроля и безопасности M-STAR позволяет контролировать уровень загрузки гидроманипулятора, наработку в машиночасах, температуру рабочей жидкости в баке, а также информировать о необходимости проведения очередного технического обслуживания.



Возможна комплектация двухконтурной системой управления, позволяющей повысить производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах в 1,8 раза, снизить динамические нагрузки и получить экономию расхода топлива до 7%.



Изготовление металлоконструкций гидроманипулятора из высокопрочной стали S500, комплектация гидрораспределителями, насосами, уплотнениями гидроцилиндров и РВД ведущих мировых производителей, корпусами напорных фильтров цельной конструкции, гидравлическим выдвижением балок опор, и системой контроля и безопасности M-STAR позволяют значительно повысить его конкурентоспособность, долговечность в эксплуатации и улучшить условия работы оператора.



По сравнению с VM10LМ производства ЗАО «Подъемные машины» МАЙМАН-110SM имеет больший на 0,4м вылет, гидравлическое выдвижение балок опор и систему контроля и безопасности M-STARуже в базовой комплектации.



При комплектации насосом повышенной производительности объёмом 80 см3, скорость работы гидроманипулятора МАЙМАН-110SM увеличивается не менее, чем на 40% и не менее, чем на 80% при применении двухконтурной системы управления.



По сравнению с ОМТ-97М МАЙМАН-110SM имеет больший на 0,5м вылет, меньшую на 420 кг массу, гидравлическое выдвижение балок опор и систему контроля и безопасности M-STAR в базовой комплектации.



Гидроманипулятор может комплектоваться гидробаком объемом 160л, обеспечивающим температуру рабочей жидкости в пределах допустимого при многосменном режиме работы в условиях повышенных температур окружающего воздуха.