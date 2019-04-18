Атлант-С 70-10 (ЛВ-184А-10)

Описание товара

Гидроманипулятор ЛВ-184А-10 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в лесной, деревообрабатывающей промышленности (работа с сортиментами, хлыстами и т.д.) и в других отраслях экономики. Гидроманипулятор может применяться в качестве технологического оборудования, устанавливаемого на шасси автомобилей за кабиной или на конце рамы в составе автопоезда.



Гидроманипулятор ЛВ 184А-10 по сравнению с аналогами, имеет больший вылет, меньшую массу, меньший рабочий цикл, т.е. большую скорость проведения погрузочно-разгрузочных работ.



ЛВ 184А-10 имеет высокую надежность, ремонтопригодность и комплектуется гидравликой ведущих мировых производителей из Швеции, Италии и Финляндии.

Возможна комплектация гидроманипулятора с переменным грузовым моментом, позволяющим увеличить производительность погрузочно-разгрузочных работ в 1,6 раза. Наибольший эффект достигается при работе с грузами, массы которых существенно отличаются друг от друга. При этом изменение грузового момента происходит автоматически за счёт изменения плеча действия гидроцилиндра подъёма стрелы.