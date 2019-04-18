МАЙМАН-110S (MM-110)

Описание товара

Гидроманипулятор МАЙМАН-110S(ММ-110) предназначен для работы с крупными сортиментами, хлыстами и другими грузами на предприятиях лесного комплекса и в других отраслях экономики в составе сортиментовозов и лесовозов.



Гидроманипулятор комплектуется уширенным захватом площадью сечения 0,4 м2



Гидроманипулятор изготавливается из высокопрочной сталиS500 с пределом текучести 500 МПа, в 1,4 раза превышающим аналогичный показатель для стали 09Г2С и может комплектоваться шведским или итальянским распределителем и гидронасосом объёмом 56 см3, 64 см3 или 80 см3.



В базовую комплектацию гидроманипулятора входит гидравлическое выдвижение балок опор, цельный корпус напорного фильтра и система контроля и безопасности М-STAR.



Система контроля и безопасности M-STAR позволяет контролировать уровень загрузки гидроманипулятора, наработку в машиночасах , температуру рабочей жидкости в баке а также информировать о необходимости проведения очередного технического обслуживания.



Возможна комплектация двухконтурной системой управления с двухпоточным насосом или с двумя насосами и редуктором, позволяющей увеличить производительность гидроманипулятора в 1,8 раза, снизить динамические нагрузки и получить экономию расхода топлива до 7%.



Изготовление металлоконструкций гидроманипулятора из высокопрочной стали S500, комплектация гидрораспределителями, насосами, уплотнениями гидроцилиндров и РВД ведущих мировых производителей, корпусами напорных фильтров цельной конструкции, гидравлическим выдвижением балок опор, и системой контроля и безопасности M-STAR позволяют значительно повысить его конкурентоспособность, долговечность в эксплуатации и улучшить условия работы оператора



По сравнению с VM10L74 производства ЗАО «Подъемные машины» МАЙМАН-110S имеет больший на 0,4м вылет, гидравлическое выдвижение балок опор и систему контроля и безопасности M-STARуже в базовой комплектации.



При комплектации насосом повышенной производительности 80 см3, скорость работы гидроманипулятора МАЙМАН-110S увеличивается не менее, чем на 40% и не менее, чем на 80% при применении двухконтурной системы управления.



По сравнению с ОМТЛ-97-03МАЙМАН-110S имеет больший на 0,5м вылет, меньшую на 420 кг массу и систему контроля и безопасности M-STAR в базовой комплектации.



Гидроманипулятор может комплектоваться гидробаком объемом 160л, обеспечивающим температуру рабочей жидкости в пределах допустимого при многосменном режиме работы в условиях повышенных температур окружающего воздуха.