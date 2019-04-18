Описание товара

Механизм гибкого крепления лодки к тросу ГР-78 предназначен для удержания лодки за поводок на створном тросе и для перемещения лодки по створу.



Устройство



Механизм состоит из откидывающегося звена с роликом, створного троса, зажима и системы поводков. На одном поводке лодка удерживается подвижно на ролике, другой же удерживается фиксированно и служит для открывания зажима.



Основные характеристики

1. Длина поводка, м ...........................................................3;

2. Длина шнура, м ..............................................................1;

3. Вес, кг ..............................................................................1,6.