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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Механизм гибкого крепления лодки к тросу ГР-78

              Телефон
              +79136017257
              Продавец
              Метеоприбор
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              Описание товара
              Механизм гибкого крепления лодки к тросу ГР-78 предназначен для удержания лодки за поводок на створном тросе и для перемещения лодки по створу.

              Устройство

              Механизм состоит из откидывающегося звена с роликом, створного троса, зажима и системы поводков. На одном поводке лодка удерживается подвижно на ролике, другой же удерживается фиксированно и служит для открывания зажима.

              Основные характеристики
              1. Длина поводка, м ...........................................................3;
              2. Длина шнура, м ..............................................................1;
              3. Вес, кг ..............................................................................1,6.
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