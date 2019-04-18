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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Лебедка гидрометрическая ГР-36

              Телефон
              +79136017257
              Продавец
              Метеоприбор
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              Описание товара
              Лебедка гидрометрическая служит для производства гидрометрических работ на водоемах и водотоках глубиной до 25 метров. В лебедке применен трос с токоведущей жилой, позволяющий использовать приборы с электро-контактным механизмом. Лебедка может устанавливаться на катере, понтоне и мосту.

              Принцип работы

              Стрела лебедки устанавливается над палубой в положении, удобном для подвески груза и прибора, и закрепляется рукояткой. Подъёмным механизмом устанавливается необходимый вынос стрелы. Вращением рукоятки прикрепленный к тросу прибор опускается на требуемую глубину. Скорость опускания приборов на тросе не должна превышать 0,5 м/сек. Опускание приборов со скоростью свободного падения и на тормозе воспрещается

              Устройство

              Лебедка гидрометрическая состоит из следующих основных частей: стойки с лапами, колонки, подъемного механизма, стрелы, вьюшки с тросом. На специальном гидрометрическом понтоне, обычно состоящем из двух шлюпок, скрепленных между собой помостом, лебедка крепится на помосте посредине между шлюпками ближе к носу.

              Основные характеристики
              1.  Грузоподъемность …………………………………..........……........... до 100 кг.
              2.  Угол подъема стрелы относительно плоскости основания..........от 15° до 60°.
              3.  Поворот стрелы ……………………………..........…………….............на 360°.
              4.  Максимальный вынос стрелы от края опоры …….....…….............1 м 20 см.
              5.  Привод ручной с зубчатой передачей.
              6.  Усилие на рукоятке при предельном весе прибора, 
                  подвешенного на тросе ……………………….................…………....не более 15 кг.
              7.  Точность отсчета по счетчику ……………………..........……...........1 см.
              8.  Допускаемое расхождение показаний счетчика
                  с предельной длиной вытравленного троса …………..............…...± 6 см. 
              9.  Рабочая длина троса ………………………………..........……............25 м.
              10. Вес лебедки без укладочного ящика …………….......………............52 кг.
              11. Габариты лебедки при наибольшем выносе стрелы:
                       длина ……………………………………………………............…..1800 мм;
                       высота …………………………………………………............…....900 мм;
                       ширина по основанию ………………………………..........……..800 мм.
              12. Габариты укладочного ящика ………………….......……….................480х325х340 мм.
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