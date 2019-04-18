Лебедка гидрометрическая ГР-36

Описание товара

Лебедка гидрометрическая служит для производства гидрометрических работ на водоемах и водотоках глубиной до 25 метров. В лебедке применен трос с токоведущей жилой, позволяющий использовать приборы с электро-контактным механизмом. Лебедка может устанавливаться на катере, понтоне и мосту.



Принцип работы



Стрела лебедки устанавливается над палубой в положении, удобном для подвески груза и прибора, и закрепляется рукояткой. Подъёмным механизмом устанавливается необходимый вынос стрелы. Вращением рукоятки прикрепленный к тросу прибор опускается на требуемую глубину. Скорость опускания приборов на тросе не должна превышать 0,5 м/сек. Опускание приборов со скоростью свободного падения и на тормозе воспрещается



Устройство



Лебедка гидрометрическая состоит из следующих основных частей: стойки с лапами, колонки, подъемного механизма, стрелы, вьюшки с тросом. На специальном гидрометрическом понтоне, обычно состоящем из двух шлюпок, скрепленных между собой помостом, лебедка крепится на помосте посредине между шлюпками ближе к носу.



Основные характеристики

1. Грузоподъемность …………………………………..........……........... до 100 кг.

2. Угол подъема стрелы относительно плоскости основания..........от 15° до 60°.

3. Поворот стрелы ……………………………..........…………….............на 360°.

4. Максимальный вынос стрелы от края опоры …….....…….............1 м 20 см.

5. Привод ручной с зубчатой передачей.

6. Усилие на рукоятке при предельном весе прибора,

подвешенного на тросе ……………………….................…………....не более 15 кг.

7. Точность отсчета по счетчику ……………………..........……...........1 см.

8. Допускаемое расхождение показаний счетчика

с предельной длиной вытравленного троса …………..............…...± 6 см.

9. Рабочая длина троса ………………………………..........……............25 м.

10. Вес лебедки без укладочного ящика …………….......………............52 кг.

11. Габариты лебедки при наибольшем выносе стрелы:

длина ……………………………………………………............…..1800 мм;

высота …………………………………………………............…....900 мм;

ширина по основанию ………………………………..........……..800 мм.

12. Габариты укладочного ящика ………………….......……….................480х325х340 мм.