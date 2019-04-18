Описание товара

Снегомер весовой ВС-43М применяют при проведении снегомерных съёмок на гидрометеорологических станциях и постах и в различных отраслях народного хозяйства. Снегомер предназначен для измерения высоты и массы вырезаемого столбика пробы снега.



Принцип работы



Снегомер применяют при проведении снегомерных съемок с целью определения плотности снежного покрова . Снегомер ВС-43М относится к разновидности весовых снегомеров, позволяющих взвешивать пробу снега и определять плотность через отношение веса пробы к её объёму. Основной частью ВС-43М является полый цилиндр с пилообразным краем. Для проведения измерения данный цилиндр вертикально погружают в снег до контакта с почвой, после чего цилиндр, содержащий снег, вынимается и взвешивается на специальных весах, входящих в комплект снегомера. Плотность снега рассчитывается из полученного веса и объема пробы.



Основные характеристики

1. Диапазон измерения массы пробы...........................................................................50–1500 г.

2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения массы пробы....................±5 г.

3. Цена деления линейки весов.................................................................................................5 г.

4. Масса передвижного груза весов..........................................................................................210 г.

5. Диапазон измерения высоты столбика пробы.....................................................................30–600 мм.

6. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения высоты столбика пробы.....±10 мм.

7. Цена деления шкалы измерения высоты столбика пробы..................................................10 мм.

8. Приемная площадь цилиндра (площадь поперечного сечения зубчатого кольца)............50 ± 0,4 см2.

9. К снегомеру приложена лопатка с зубьями с одной стороны и с миллиметровой шкалой, нанесенной на другой стороне, снабженной деревянной ручкой.

10. Чувствительность снегомера удовлетворяет требованию: изменение массы взвешиваемого груза на ± 5 г вызывает отклонение стрелки указателя равновесия не менее чем на 2 мм.

11. Непостоянство показаний ненагруженного снегомера не превышает предела допускаемой погрешности измерения массы пробы ± 5 г.

12. Порог чувствительности безмена............................................................................................ 2 г.

13. Средний срок службы не менее восьми лет.

14. Межповерочный интервал один год.

15. Габаритные размеры снегомера, мм не более:

- в рабочем положении…………………………………................................................……..440×835×100;

- в чехле…………..................................................……………………………………………...710×150×150.

16. Масса снегомера с предметами комплектации............................................................………3 кг.





Товар сертифицирован. Регистр. № 57925-14 в Гос. реестре средств измерений, сертификат № 56178.