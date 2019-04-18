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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Снегомер весовой ВС-43М

              Телефон
              +79136017257
              Продавец
              Метеоприбор
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              Описание товара
              Снегомер весовой ВС-43М применяют при проведении снегомерных съёмок на гидрометеорологических станциях и постах и в различных отраслях народного хозяйства. Снегомер предназначен для измерения высоты и массы вырезаемого столбика пробы снега.

              Принцип работы

              Снегомер применяют при проведении снегомерных съемок с целью определения плотности снежного покрова . Снегомер ВС-43М относится к разновидности весовых снегомеров, позволяющих взвешивать пробу снега и определять плотность через отношение веса пробы к её объёму. Основной частью ВС-43М является полый цилиндр с пилообразным краем. Для проведения измерения данный цилиндр вертикально погружают в снег до контакта с почвой, после чего цилиндр, содержащий снег, вынимается и взвешивается на специальных весах, входящих в комплект снегомера. Плотность снега рассчитывается из полученного веса и объема пробы.

              Основные характеристики
              1. Диапазон измерения массы пробы...........................................................................50–1500 г.
              2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения массы пробы....................±5 г.
              3. Цена деления линейки весов.................................................................................................5 г.
              4. Масса передвижного груза весов..........................................................................................210 г.
              5. Диапазон измерения высоты столбика пробы.....................................................................30–600 мм.
              6. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения высоты столбика пробы.....±10 мм.
              7. Цена деления шкалы измерения высоты столбика пробы..................................................10 мм.
              8. Приемная площадь цилиндра (площадь поперечного сечения зубчатого кольца)............50 ± 0,4 см2.
              9. К снегомеру приложена лопатка с зубьями с одной стороны и с миллиметровой шкалой, нанесенной на другой стороне, снабженной деревянной ручкой.
              10. Чувствительность снегомера удовлетворяет требованию: изменение массы взвешиваемого груза на ± 5 г вызывает отклонение стрелки указателя равновесия не менее чем на 2 мм.
              11. Непостоянство показаний ненагруженного снегомера не превышает предела допускаемой погрешности измерения массы пробы ± 5 г.
              12. Порог чувствительности безмена............................................................................................ 2 г.
              13. Средний срок службы не менее восьми лет.
              14. Межповерочный интервал один год.
              15. Габаритные размеры снегомера, мм не более:
                     - в рабочем положении…………………………………................................................……..440×835×100;
                     - в чехле…………..................................................……………………………………………...710×150×150.
              16. Масса снегомера с предметами комплектации............................................................………3 кг.
               

              Товар сертифицирован. Регистр. № 57925-14 в Гос. реестре средств измерений, сертификат № 56178.
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