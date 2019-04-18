Испаритель почвенный ГГИ-500-50М (ГР-25)

Описание товара

Испаритель почвенный типа ГГИ-500-50М предназначен для измерения испарения с почвы весовым способом, соответствует ТУ МЕКР.416314.001. Испаритель почвенный применяется для измерения испарения, как с оголенной почвы, так и с почвы покрытой растительностью, а также для измерения суммарного испарения на полях, занятых посевами культурных растений. Прибор применим только в зонах избыточного увлажнения.



Принцип работы



Почвенный испаритель состоит из двух цилиндров стандартного размера, плотно входящих один в другой. Во внутренний цилиндр закладывается почвенный монолит. Внешний цилиндр устанавливают на место вынутой почвы, помещают на дне его специальный водосборный сосуд для учета просачивающейся во время дождя воды и затем вкладывают внутренний цилиндр с почвой. Испарение определяется по изменению веса почвенного монолита, помещенного в испаритель при одновременном учете выпавших осадков и количества воды, просочившейся через почвенный монолит.



Устройство



Испаритель состоит из внутреннего и внешнего цилиндров, водосборного сосуда, двух ручек и двух подъемных крючьев. Внутренний цилиндр испарителя изготовлен из листовой стали толщиной 2 мм, а внешний цилиндр из листовой стали толщиной 1 мм. Водосборный сосуд сделан из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм.



Основные характеристики

1. Погрешность измерения слоя испарившейся воды (при любом диапазоне), мм........0,8±1,0

2.Габариты:

- площадь поперечного сечения цилиндра-испарителя, см2.......................................500

- диаметр цилиндра-испарителя, см...............................................................................25,2

- высота цилиндра-испарителя, см.................................................................................50

- размеры собранного испарителя, см...........................................................................Ø29×57,5

3. Вес испарителя в собранном виде, кг..............................................................................14,0