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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Испаритель почвенный ГГИ-500-50М (ГР-25)

              Телефон
              +79136017257
              Продавец
              Метеоприбор
              0
              Описание товара
              Испаритель почвенный типа ГГИ-500-50М предназначен для измерения испарения с почвы весовым способом, соответствует ТУ МЕКР.416314.001. Испаритель почвенный применяется для измерения испарения, как с оголенной почвы, так и с почвы покрытой растительностью, а также для измерения суммарного испарения на полях, занятых посевами культурных растений. Прибор применим только в зонах избыточного увлажнения.

              Принцип работы

              Почвенный испаритель состоит из двух цилиндров стандартного размера, плотно входящих один в другой. Во внутренний цилиндр закладывается почвенный монолит. Внешний цилиндр устанавливают на место вынутой почвы, помещают на дне его специальный водосборный сосуд для учета просачивающейся во время дождя воды и затем вкладывают внутренний цилиндр с почвой. Испарение определяется по изменению веса почвенного монолита, помещенного в испаритель при одновременном учете выпавших осадков и количества воды, просочившейся через почвенный монолит. 

              Устройство

              Испаритель состоит из внутреннего и внешнего цилиндров, водосборного сосуда, двух ручек и двух подъемных крючьев. Внутренний цилиндр испарителя изготовлен из листовой стали толщиной 2 мм, а внешний цилиндр из листовой стали толщиной 1 мм. Водосборный сосуд сделан из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм.

              Основные характеристики
              1. Погрешность измерения слоя испарившейся воды (при любом диапазоне), мм........0,8±1,0
              2.Габариты:
                 - площадь поперечного сечения цилиндра-испарителя, см2.......................................500
                 - диаметр цилиндра-испарителя, см...............................................................................25,2
                 - высота цилиндра-испарителя, см.................................................................................50
                 - размеры собранного испарителя, см...........................................................................Ø29×57,5
              3. Вес испарителя в собранном виде, кг..............................................................................14,0
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