Описание товара
Осадкомер Третьякова О-1М предназначен для сбора в любое время года и последующего измерения количества выпавших осадков на гидрометеорологических станциях. Изготавливается для нужд народного хозяйства и эксплуатируются при температуре от минус 50 до плюс 50 С.
Принцип работы
В сосуд с приёмной площадью 200 см², куда собираются осадки, со специальной защитой (на фото эти лепестки вверху), предотвращающей сдувание осадков ветром, попадают осадки и скапливаются там. Устанавливается осадкомер так, чтобы приёмная поверхность ведра находилась на высоте 2 метра над почвой. Измерение количества осадков в мм слоя воды производится измерительным стаканом с нанесёнными на нём делениями, а количество твёрдых осадков измеряют после того как они растают в комнатных условиях.
Устройство
Осадкомеры О-1М представляет собой комплект, состоящий из осадкомерного металлического сосуда, выполненного в форме цилиндра, тагана для установки сосудов, ветровой защиты и измерительного стакана.
Основные характеристики
1 Габаритные размеры осадкомера О-1М мм...........................Ø1000×1790
2 Масса О1-М кг............................................................................13
3 Внутренний диаметр приемного сосуда, мм..........................159,5 ± 0,2
4 Приемная площадь, см2...........................................................200
5 Цена деления измерительного стакана, см3 .........................2
6 Число делений измерительного стакана................................100
7 Осадкомер О-1М устойчив и прочен к воздействию
температуры окружающего воздуха в диапазоне..................от минус 50 до плюс 50оС.
8 Осадкомер О-1М устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35оС.
9 Осадкомер О-1М устойчив к воздействию синусоидальной вибрации при частоте вибраций от 5 до 35 Гц и амплитуде смещения 0,350 мм.
10 Средний срок службы не менее 8 лет.