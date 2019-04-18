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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Осадкомер Третьякова О-1М

              Телефон
              +79136017257
              Продавец
              Метеоприбор
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              Описание товара
              Осадкомер Третьякова О-1М предназначен для сбора в любое время года и последующего измерения количества выпавших осадков на гидрометеорологических станциях. Изготавливается для нужд народного хозяйства и эксплуатируются при температуре от минус 50 до плюс 50 С.

              Принцип работы

              В сосуд с приёмной площадью 200 см², куда собираются осадки, со специальной защитой (на фото эти лепестки вверху), предотвращающей сдувание осадков ветром, попадают осадки и скапливаются там. Устанавливается осадкомер так, чтобы приёмная поверхность ведра находилась на высоте 2 метра над почвой. Измерение количества осадков в мм слоя воды производится измерительным стаканом с нанесёнными на нём делениями, а количество твёрдых осадков измеряют после того как они растают в комнатных условиях.

              Устройство

              Осадкомеры О-1М представляет собой комплект, состоящий из осадкомерного металлического сосуда, выполненного в форме цилиндра, тагана для установки сосудов, ветровой защиты и измерительного стакана.

              Основные характеристики
              1  Габаритные размеры осадкомера О-1М мм...........................Ø1000×1790
              2  Масса О1-М кг............................................................................13
              3  Внутренний диаметр приемного сосуда, мм..........................159,5 ± 0,2
              4  Приемная площадь, см2...........................................................200
              5  Цена деления измерительного стакана, см3 .........................2
              6  Число делений измерительного стакана................................100
              7  Осадкомер О-1М устойчив и прочен к воздействию
                  температуры окружающего воздуха в диапазоне..................от минус 50 до плюс 50оС.
              8  Осадкомер О-1М устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35оС.
              9  Осадкомер О-1М устойчив к воздействию синусоидальной вибрации при частоте вибраций от 5 до 35 Гц и амплитуде смещения 0,350 мм.
              10  Средний срок службы не менее 8 лет.
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