Описание товара

Осадкомер Третьякова О-1М предназначен для сбора в любое время года и последующего измерения количества выпавших осадков на гидрометеорологических станциях. Изготавливается для нужд народного хозяйства и эксплуатируются при температуре от минус 50 до плюс 50 С.



Принцип работы



В сосуд с приёмной площадью 200 см², куда собираются осадки, со специальной защитой (на фото эти лепестки вверху), предотвращающей сдувание осадков ветром, попадают осадки и скапливаются там. Устанавливается осадкомер так, чтобы приёмная поверхность ведра находилась на высоте 2 метра над почвой. Измерение количества осадков в мм слоя воды производится измерительным стаканом с нанесёнными на нём делениями, а количество твёрдых осадков измеряют после того как они растают в комнатных условиях.



Устройство



Осадкомеры О-1М представляет собой комплект, состоящий из осадкомерного металлического сосуда, выполненного в форме цилиндра, тагана для установки сосудов, ветровой защиты и измерительного стакана.



Основные характеристики

1 Габаритные размеры осадкомера О-1М мм...........................Ø1000×1790

2 Масса О1-М кг............................................................................13

3 Внутренний диаметр приемного сосуда, мм..........................159,5 ± 0,2

4 Приемная площадь, см2...........................................................200

5 Цена деления измерительного стакана, см3 .........................2

6 Число делений измерительного стакана................................100

7 Осадкомер О-1М устойчив и прочен к воздействию

температуры окружающего воздуха в диапазоне..................от минус 50 до плюс 50оС.

8 Осадкомер О-1М устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35оС.

9 Осадкомер О-1М устойчив к воздействию синусоидальной вибрации при частоте вибраций от 5 до 35 Гц и амплитуде смещения 0,350 мм.

10 Средний срок службы не менее 8 лет.