Мерзлотомер АМ-21М предназначен для измерения глубины промерзания и оттаивания почвы при проведении гидрометеорологических работ.
Принцип работы Принцип действия мерзлотомера основан на свойстве воды замерзать при температуре 0 ˚С. Глубина промерзания почвы определяется по линейному размеру столбика льда, образующегося в трубке ПВХ. В зависимости от глубины промерзания почвы и высоты надземной части изготавливаются четыре исполнения: - АМ-21М –I- 0,4; - АМ-21М –I-1,0; - АМ-21М –II-0,4; - АМ-21М –II-1,0.
Основные характеристики Рабочие условия эксплуатации: 1. Температура окружающего воздуха...................................от минус 50 до плюс 2 С; 2. Относительная влажность воздуха ....................................от 25 до 95 %; 3. Воздействие синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц группа исполнения 1 по ГОСТ Р 52931‑2008.