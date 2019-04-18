Описание товара

Мерзлотомер АМ-21М предназначен для измерения глубины промерзания и оттаивания почвы при проведении гидрометеорологических работ.



Принцип работы

Принцип действия мерзлотомера основан на свойстве воды замерзать при температуре 0 ˚С. Глубина промерзания почвы определяется по линейному размеру столбика льда, образующегося в трубке ПВХ. В зависимости от глубины промерзания почвы и высоты надземной части изготавливаются четыре исполнения:

- АМ-21М –I- 0,4;

- АМ-21М –I-1,0;

- АМ-21М –II-0,4;

- АМ-21М –II-1,0.



Мерзлотомеры АМ-21М соответствуют требованиям действующей конструкторской документации МЕКР.401259.001.



Основные характеристики

Рабочие условия эксплуатации:

1. Температура окружающего воздуха...................................от минус 50 до плюс 2 С;

2. Относительная влажность воздуха ....................................от 25 до 95 %;

3. Воздействие синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц группа исполнения 1 по ГОСТ Р 52931‑2008.