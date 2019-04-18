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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              Мерзлотомер АМ-21М

              Телефон
              +79136017257
              Продавец
              Метеоприбор
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              Описание товара
              Мерзлотомер АМ-21М предназначен для измерения глубины промерзания и оттаивания почвы при проведении гидрометеорологических работ.

              Принцип работы
              Принцип действия мерзлотомера основан на свойстве воды замерзать при температуре 0 ˚С. Глубина промерзания почвы определяется по линейному размеру столбика льда, образующегося в трубке ПВХ. В зависимости от глубины промерзания почвы и высоты надземной части изготавливаются четыре исполнения:
              - АМ-21М –I- 0,4;
              - АМ-21М –I-1,0;
              - АМ-21М –II-0,4;
              - АМ-21М –II-1,0.
               
              Мерзлотомеры АМ-21М соответствуют требованиям действующей конструкторской документации МЕКР.401259.001.
               
              Основные характеристики
              Рабочие условия эксплуатации:
              1. Температура окружающего воздуха...................................от минус 50 до плюс 2 С;
              2. Относительная влажность воздуха ....................................от 25 до 95 %;
              3. Воздействие синусоидальной вибрации от 5 до 35 Гц группа исполнения 1 по ГОСТ Р 52931‑2008.
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