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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
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              ГАЗЕЛЬ NEXT Цельнометаллический фургон

              Телефон
              +73902305544
              Продавец
              АбаканАвтоГаз
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              Описание товара
              Непревзойденная практичность
              Надежность
              Современные технические решения, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 150 000 км пробега.

              Функциональность
              Максимальный объем грузового отсека, удобные и широкие проемы задней и сдвижной двери, надежная фиксация груза — вот основные цели, реализованные в конструкции фургона ГАЗель Next.

              Выгода
              Малый срок окупаемости ГАЗели обеспечивается низкой первоначальной стоимостью а/м, низкой стоимостью владения и высоким уровнем доходности при аналогичной функциональности и уровне качества.

              Комфорт
              Мы уделили большое внимание функциональности и эргономике салона, ведь от состояния и настроения водителя зависит эффективность и безопасность перевозок.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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