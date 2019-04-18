ГАЗЕЛЬ NEXT Цельнометаллический фургон

Описание товара

Непревзойденная практичность

Надежность

Современные технические решения, комплектующие от ведущих мировых производителей, строгий контроль качества, а также реальная статистика с дорог позволяют нам с уверенностью давать полноценную гарантию 3 года или 150 000 км пробега.



Функциональность

Максимальный объем грузового отсека, удобные и широкие проемы задней и сдвижной двери, надежная фиксация груза — вот основные цели, реализованные в конструкции фургона ГАЗель Next.



Выгода

Малый срок окупаемости ГАЗели обеспечивается низкой первоначальной стоимостью а/м, низкой стоимостью владения и высоким уровнем доходности при аналогичной функциональности и уровне качества.



Комфорт

Мы уделили большое внимание функциональности и эргономике салона, ведь от состояния и настроения водителя зависит эффективность и безопасность перевозок.