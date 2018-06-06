Описание товара

Китайский крем Иганержинг (Yiganerjing) – это популярное средство, рекомендуемое для лечения многих кожных заболеваний. Данный продукт создан и производится в Китае, а в его основе традиционные рецепты китайской медицины. Средство содержит натуральные компоненты и, судя по отзывам, эффективно как при псориазе, так и при укусах насекомых. Особенности Китайский крем Иганержинг от псориаза – относительно новое средство для жителей нашей страны, которое стремительно набирает популярность. Как правило, к применению прибегают те, кому не удалось избавиться от заболевания традиционными препаратами. Производитель говорит о таких свойствах и действиях крема Yiganerjing:

Эффективно устраняет симптоматику таких заболеваний, как псориаз, экзема, дерматиты различной этиологии