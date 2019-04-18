Трёхуровневый пентхаус с видом на огни Взлётки

Описание товара

Продаётся трехуровневый пентхаус, расположенный на 24-м и 25-м этажах многоэтажного жилого дома на ул. Шахтёров, 44. Общая площадь квартиры 180 кв. м. На первом этаже находятся: просторная гостиная со вторым светом (что для городской квартиры весьма оригинальное решение), полностью обустроенная кухня, две уютные детские спальни, коридор и санузел. Второй этаж полностью отведён под родительскую зону. Здесь вас встретит большая спальня с собственной гардеробной и ванной комнатой, а также оборудованный спортзал. При желании спортзал можно легко трансформировать в любую другую комнату: кабинет, дополнительную спальню и т.д. На третьем этаже – сауна и открытая терраса с потрясающим видом на огни ночного города. Здесь уже дожидается нового владельца шикарный канадский гриль «Napoleon», готовый порадовать вас, ваших друзей и близких исключительно вкусными, равномерно прожаренными блюдами с максимальным сохранением полезных веществ. В квартире выполнен новый, очень хороший дизайнерский ремонт. Высота потолков 2,95 метров. Дизайн внутренних помещений можно охарактеризовать как «стильный лаконизм»: нейтральные спокойные цвета, простота и точность композиции, чёткое зонирование. Много свободного пространства. Только необходимые вещи, где каждая деталь на своём месте. Многоуровневое освещение. Для отделки использованы качественные материалы. В гостиной мебель известных немецких брендов. Элегантная кухня «Nolte» (лёгкость и минимализм) также из Германии. Сдержанность, строгость линий и максимальная функциональность – основные характеристики интерьера этой квартиры. Красота в простоте. В доме есть консьерж. Несколько лифтов. Вся развитая инфраструктура Взлётки к Вашим услугам: рядом школа, детские сады, магазины. Отличная современная квартира по адекватной стоимости. Все объекты сайта ЭлитныйКрасноярск продаются без оплаты услуг покупателем.



Площадь: 180 кв.м.