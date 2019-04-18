Эксклюзивная двухуровневая квартира с террасами в «Лазурном»

Описание товара

Роскошная двухуровневая квартира на верхних этажах (11 и 12-м) жилого комплекса «Лазурный» на ул. Авиаторов, 41 – в самом сердце Взлётки. Квартира находится в одной из так называемых «шайб» – круглых помещениях, расположенных по углам здания.Квартира просторная, общей площадью 220 квадратных метров. На первом этаже – большая уютная гостиная со вторым светом, совмещенная с полностью оборудованной кухней. Кухня небольшая, но функциональная. Сделан приятный ремонт в стиле прованс. Есть камин. Работающий! Предыдущие хозяева регулярно им пользовались, даже шашлычки поджаривали. Две спальни, на которые приходится собственный санузел с ванной и душевой. На втором этаже расположены две спальные комнаты. Основная спальня имеет свой гардероб и санузел. Вторая – только санузел. Во всех внутренних помещениях выполнен качественный дизайнерский ремонт.Две террасы, выход на которые возможен со второго уровня квартиры. Первая терраса крытая – здесь можно прекрасно устроиться с чашечкой чая либо пожарить шашлычки. Открывается панорамный вид на город. Чуть выше расположена вторая терраса - круговая, открытая. Здесь всё подготовлено для установки надувного бассейна. Всё отделано палубной доской. Есть лежаки и душ. Выглядит интересно и солнечно.Закрытый двор. Подземная парковка. Уникальная квартира. Подобные ей в продаже появляются не часто. Нет соседей: можно делать, что хочешь. Квартплата всего 13 тысяч в месяц – для 220 квадратов это немного.Все объекты сайта ЭлитныйКрасноярск продаются без оплаты услуг покупателем.



Площадь: 220 кв.м.