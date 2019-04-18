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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              23 000 000

              Эксклюзивная двухуровневая квартира с террасами в «Лазурном»

              Телефон
              +79048957900
              Продавец
              Элитный Красноярск
              0
              Описание товара
              Роскошная двухуровневая квартира на верхних этажах (11 и 12-м) жилого комплекса «Лазурный» на ул. Авиаторов, 41 – в самом сердце Взлётки. Квартира находится в одной из так называемых «шайб» – круглых помещениях, расположенных по углам здания.Квартира просторная, общей площадью 220 квадратных метров. На первом этаже – большая уютная гостиная со вторым светом, совмещенная с полностью оборудованной кухней. Кухня небольшая, но функциональная. Сделан приятный ремонт в стиле прованс. Есть камин. Работающий! Предыдущие хозяева регулярно им пользовались, даже шашлычки поджаривали. Две спальни, на которые приходится собственный санузел с ванной и душевой. На втором этаже расположены две спальные комнаты. Основная спальня имеет свой гардероб и санузел. Вторая – только санузел. Во всех внутренних помещениях выполнен качественный дизайнерский ремонт.Две террасы, выход на которые возможен со второго уровня квартиры. Первая терраса крытая – здесь можно прекрасно устроиться с чашечкой чая либо пожарить шашлычки. Открывается панорамный вид на город. Чуть выше расположена вторая терраса - круговая, открытая. Здесь всё подготовлено для установки надувного бассейна. Всё отделано палубной доской. Есть лежаки и душ. Выглядит интересно и солнечно.Закрытый двор. Подземная парковка. Уникальная квартира. Подобные ей в продаже появляются не часто. Нет соседей: можно делать, что хочешь. Квартплата всего 13 тысяч в месяц – для 220 квадратов это немного.Все объекты сайта ЭлитныйКрасноярск продаются без оплаты услуг покупателем.

              Площадь: 220 кв.м.
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