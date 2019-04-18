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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              27 000 000

              5-комнатная квартира

              Телефон
              +79048957900
              Продавец
              Элитный Красноярск
              0
              Описание товара
              Квартира с характером: строгий интерьер с элементами роскоши.Уникальный вариант в самом центре города – квартира размером в этаж: на 7-м этаже 9-ти этажного дома (К.Маркса, 56а), в котором только 7 квартир. Посторонних людей здесь нет и быть просто не может. Авторский проект планировки и дизайна. Жильё такого уровня в Красноярске найти крайне сложно. Внутренне пространство грамотно распределено. На площади в 155 кв.м. расположены: просторная центральная зона, представленная прихожей и совмещенной с кухней гостиной, три спальни, кабинет, два санузла, гардеробная. Из окон открывается живописный панорамный вид на город. Квартире присуща сдержанность дизайна и чёткость форм. Уют и комфорт достигаются за счёт натуральных материалов и приятных на ощупь тканей. Качественная мебель из Германии. Сглажены острые углы: стены плавно перетекают в потолок. Сочетание глянцевых и деревянных поверхностей. Здесь воплощено всё, что только можно придумать. Много интерьерных деталей, повышающих уровень комфорта. Дорогой свет. Кожаная обивка дверей. Мраморные подоконники. Паркет. Декоративная штукатурка. 3D-панели, создающие иллюзию морских волн. Отдельная зона отдыха в гостевой спальне – с подвесным креслом из акрилового стекла, обладающего особой акустикой. Современный многофункциональный домофон. Пожарная сигнализация.Идеальный вариант для тех, кто ценит функциональность, точность и простоту.

              Площадь: 155 кв.м.
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