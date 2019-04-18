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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.04.2019
              2 050 000

              3-к квартира, 63 м², 5/5 эт.

              Телефон
              +73913835053
              Продавец
              Комфорт СП
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              Описание товара
              Площадь кухни: 6 м²
              Этаж: 5
              Этажей в доме: 5
              Тип дома: панельный
              Количество комнат: 3-комнатные
              Общая площадь: 63 м²
              Адрес: Минусинск, Красноярский край, Народная улица . Продам 3х 45ку с хорошим ремонтом.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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