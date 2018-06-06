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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.06.2018
              6 700

              Израильская мазь от псориаза DermaZor

              Телефон
              +77058150195
              Продавец
              EuroPharm
              0
              Описание товара

              Израильская мазь от псориаза DermaZor ― это продукт высокого класса, который облегчает жизнь страдающим от псориаза и доставляет удовольствие от его применения. Уникальный состав мази позволяет устранять все известные проявления псориаза. Клинические тесты подтверждают благотворное влияние на кожу и ее внешний вид уже через несколько дней применения.

              В состав мази DermaZor входят более десяти компонентов природного происхождения, которые смягчают, продлевают и усиливают действие салициловой кислоты и производных цинка. Масла и ароматные экстракты делают применение мази намного удобнее и приятнее, чем использование традиционных лекарственных средств. 

              Состав DermaZor® Skin Treatment:

              Бисаболол – натуральный продукт, получаемый при дистилляции эфирного масла дерева Кандеи. Ланолин – продукт секреции кожи благородных животных, представляющий собой натуральный воск. Каламин – заживляющее вещество для создания защитной пленки, препятствующей проникновение в пораженную кожу микробов и бактерий. Карнаубский воск – растительный воск, производимый из листьев южноамериканской пальмы copernicia cerifera, которую местные жители называют «деревом жизни». Масло Ши – масло орехов африканского дерева Ши. А также: Салициловая кислота – 1,8%, Окись цинка – 5%, Циклометикон – 1,5%, Каламин – 1%, Ацетат токоферола – 1%, Ретинилпальмитат – 1%, Масло календулы, Масло семян расторопши, Масло сладкого миндаля, Пчелиный воск белый.

              Сбалансированный и эффективный состав позволяет взаимодействовать веществам, усиливать общее влияние, достигать синергии в своем действии. Применение мази от псориаза DermaZor дает заметные результаты с первых дней.  Через 2-3 недели кожа преображается и риск появления новых поражений на обрабатываемых участках – крайне низкий. Мазь DermaZor Skin Treatment показала свою эффективность с проявлениями бляшковидного псориаза (psoriasis vulgaris), псориаза сгибательных поверхностей (flexural psoriasis), эритродермического псориаза (Psoriatic Erythroderma), каплевидного, ладонно-подошвенного и пустулёзного. Во всех случаях применение мази DermaZor против симптомов псориаза наблюдалась положительная динамика и улучшение состояния кожи.

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