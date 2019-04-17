Герметики антисептики шпаклевка для древесины

Описание товара

Евротекс герметик шовный для дерева высокая теплоизоляция, надежная защита швов и попадания влаги, устойчивость к биопоражением, атмосферостойкость -50 +70С максимальная эластичность, устойчив к образованию грибка и плесени, предотвращает дальнейшее развитие трещин.

Шпаклевка для дерева акриловая применяется внутри и снаружи по новым или старым, неокрашенным и очищенным от старого покрытия деревянным поверхностям. Устраняет трещины, сучки, сколы, неровности и т.д.

Акватекс надежная защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы, потемнения и выгорания) для усиления биозащиты и увеличения срока службы снаружи и внутри деревянного покрытия. Глубокое проникновение в структуру древесины, быстро впитывается, образует дышащее покрытие, останавливает уже начавшегося развитие биопоражение.