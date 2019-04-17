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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              330

              Герметики антисептики шпаклевка для древесины

              Телефон
              +78185258080
              Продавец
              ТСК НовоСтрой АРСЕНАЛ
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              Описание товара
              Евротекс герметик шовный для дерева высокая теплоизоляция, надежная защита швов и попадания влаги, устойчивость к биопоражением, атмосферостойкость -50 +70С максимальная эластичность, устойчив к образованию грибка и плесени, предотвращает дальнейшее развитие трещин.
              Шпаклевка для дерева акриловая применяется внутри и снаружи по новым или старым, неокрашенным и очищенным от старого покрытия деревянным поверхностям. Устраняет трещины, сучки, сколы, неровности и т.д.
              Акватекс надежная защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы, потемнения и выгорания) для усиления биозащиты и увеличения срока службы снаружи и внутри деревянного покрытия. Глубокое проникновение в структуру древесины, быстро впитывается, образует дышащее покрытие, останавливает уже начавшегося развитие биопоражение.
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