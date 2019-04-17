Описание товара
Профилированный лист можно приобрести под заказ как стандартной длины, так и под ВАШ размер.
Большое многообразие цветов и видов покрытий
Профлист С-8 (стеновой /для забора):
- оцинкованный, от 192 руб/м2;
- покрытие Полиэстер, гарантия на покрытие 5 год (цветной) , от 276 руб/м2;
- покрытие Ecosteel, гарантия на покрытие 10 лет (под дерево, камень, кирпич), от 580 руб/м2;
Профлист МП-20 (стеновой/кровельный):
- оцинкованный, от 200 руб/м2;
- покрытие Полиэстер, гарантия на покрытие 5 лет (цветной) , от 288 руб/м2;
- покрытие NORMAN, гарантия на покрытие 10 лет (цветной), от 408 руб/м2;
- покрытие Ecosteel, гарантия на покрытие 10-15 лет (под дерево, камень, кирпич), от 605 руб/м2;
А также вы сможете у нас заказать:
Металлич. столб для забора 62х55х2мм длина 3м, 2,5м;
Саморезы с EPDM прокладкой, под цвет профлиста;
Комплектующие для кровли (конек, торцевая планка, ендова и др.)
и многое другое.
Звоните с Пн-Пт 8-17ч,Суб.- Вос. выходной