Описание товара

Профилированный лист можно приобрести под заказ как стандартной длины, так и под ВАШ размер.

Большое многообразие цветов и видов покрытий

Профлист С-8 (стеновой /для забора):

- оцинкованный, от 192 руб/м2;

- покрытие Полиэстер, гарантия на покрытие 5 год (цветной) , от 276 руб/м2;

- покрытие Ecosteel, гарантия на покрытие 10 лет (под дерево, камень, кирпич), от 580 руб/м2;



Профлист МП-20 (стеновой/кровельный):

- оцинкованный, от 200 руб/м2;

- покрытие Полиэстер, гарантия на покрытие 5 лет (цветной) , от 288 руб/м2;

- покрытие NORMAN, гарантия на покрытие 10 лет (цветной), от 408 руб/м2;

- покрытие Ecosteel, гарантия на покрытие 10-15 лет (под дерево, камень, кирпич), от 605 руб/м2;



А также вы сможете у нас заказать:

Металлич. столб для забора 62х55х2мм длина 3м, 2,5м;

Саморезы с EPDM прокладкой, под цвет профлиста;

Комплектующие для кровли (конек, торцевая планка, ендова и др.)

и многое другое.

Звоните с Пн-Пт 8-17ч,Суб.- Вос. выходной