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              BEGETON | ART
              Добавлено 17.04.2019
              192

              Профилированный лист

              Телефон
              +78185258080
              Продавец
              ТСК НовоСтрой АРСЕНАЛ
              0
              Описание товара
              Профилированный лист можно приобрести под заказ как стандартной длины, так и под ВАШ размер.
              Большое многообразие цветов и видов покрытий
              Профлист С-8 (стеновой /для забора):
              - оцинкованный, от 192 руб/м2;
              - покрытие Полиэстер, гарантия на покрытие 5 год (цветной) , от 276 руб/м2;
              - покрытие Ecosteel, гарантия на покрытие 10 лет (под дерево, камень, кирпич), от 580 руб/м2;

              Профлист МП-20 (стеновой/кровельный):
              - оцинкованный, от 200 руб/м2;
              - покрытие Полиэстер, гарантия на покрытие 5 лет (цветной) , от 288 руб/м2;
              - покрытие NORMAN, гарантия на покрытие 10 лет (цветной), от 408 руб/м2;
              - покрытие Ecosteel, гарантия на покрытие 10-15 лет (под дерево, камень, кирпич), от 605 руб/м2;

              А также вы сможете у нас заказать:
              Металлич. столб для забора 62х55х2мм длина 3м, 2,5м;
              Саморезы с EPDM прокладкой, под цвет профлиста;
              Комплектующие для кровли (конек, торцевая планка, ендова и др.) 
              и многое другое.
              Звоните с Пн-Пт 8-17ч,Суб.- Вос. выходной
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